Vorplanentwurf vorgestellt Baugebiet in Stirpe soll möglichst regenerativ versorgt werden

Herringhausen/Stirpe-Oelingen. In der Gemeinde Bohmte gibt es bereits eine Liste für Interessierte für ein Baugebiet, das noch gar nicht ausgewiesen ist. Den Vorplanentwurf für die „Oelinger Heide“ stellte Fachdienstleiter Alf Dunkhorst in der Ortsratssitzung im Feuerwehrhaus Herringhausen vor.

Demnach sollen beide Entwürfe, die Dunkhorst in der Sitzung vorstellte, in das vorzeitige Beteiligungsverfahren gehen. Hauptunterschied: In der einen Variante befindet sich das Regenrückhaltebecken am Rand zur B51, in der anderen als eine Art Teich in der Mitte der bebauten Fläche. Für die Bauleitplanung werden rund neun Monate veranschlagt.

Regenerative Siedlung

Eine Besonderheit: Das Baugebiet soll so regenerativ wie möglich versorgt werden. Dazu gehört, dass die Dachflächen jeweils nach Süden ausgerichtet sind. Ins Auge gefasst sind eine Nahwärmeversorgung, um auf fossile Brennstoffe verzichten zu können, oder ein Blockheizkraftwerk. Vorgesehen sind zwischen 110 und 120 Bauplätze – einige auch für Mehrfamilienhäuser mit vier bis sechs Wohneinheiten. Bebaut werden soll die „Oelinger Heide“ in zwei Abschnitten. Den Anfang wird voraussichtlich der nördliche Teil zur Bundesstraße hin machen, wo Schallschutzmaßnahmen vorgesehen sind.

Bestandsgebiet mitversorgen

Und noch etwas könnte auf Dauer interessant werden. Wenn das neue Baugebiet mit Nahwärme versorgt wird, soll die Option offen gehalten werden, auf Sicht das angrenzende Bestandsgebiet, sprich die heutige Stirper Siedlung, mitzuversorgen.

Bevor die ersten Grundstücke bebaut werden können, muss der Bebauungsplan die Verfahrensschritte einschließlich Bürgerbeteiligung durchlaufen. Eine vielfach gestellte Frage beantwortete Dunkhorst ganz eindeutig: „Wo die Preise für die Grundstücke liegen werden, wissen wir noch nicht.“

Bewerberliste

So oder so gilt nach Angabe von Bianca Köppe vom Fachdienst Bauen und Planen der Gemeinde Bohmte: „Es stehen derzeit zwischen 50 und 60 Interessenten auf der Bewerberliste, obwohl wir für das Baugebiet in Stirpe noch keine Werbung gemacht haben.“ Sie fügt hinzu: „Es läuft gut an, aber wir haben auch Bauwillige auf der Liste, die nach Grundstücken in Bohmte gefragt haben.“

Drei Varianten

Für den kleinen Bebauungsplan Feldkamp-West stellte Dunkhorst dem Ortsrat gleich drei Varianten vor. Bei der Minimalvariante würde nur der nicht mehr benötigte Spielplatz in ein Baugrundstück umgewandelt. Bei Variante zwei kämen zwei weitere Baugrundstücke, die direkt angrenzen und leicht zu erschließen wären, hinzu. Variante drei würde fünf Grundstücke beinhalten, mit zwei weiteren Flächen in zweiter Reihe.

Knappe Empfehlung

Der Ortsrat empfahl mit knapper Mehrheit (drei Stimmen dafür, zwei dagegen und einer Enthaltung) Variante zwei zu empfehlen. Dirk Hünefeld sagte: „Ein Platz reicht in für den bestehenden Bedarf in Herringhausen.“ Er bezeichnete es als richtig, in die bestehende Kompensationsfläche, die an das derzeitige Baugebiet Feldkamp-West angrenzt, hineinzugehen. Das sahen Iris von der Haar-Beck und Lars Büttner ganz anders. Es dürfte nicht eine Kompensationsfläche angetastet werden, um Bauland zu schaffen. Rückhaltebecken und Obstbäume sollten nicht angetastet werden, zumal es in Stirpe deutlich mehr Baumöglichkeiten gebe. Die Auskunft des Fachdienstleiters zu den Kompensationsflächen lautete: „Wenn man möchte, kann man auch diese Flächen wieder ausgleichen.“

Weitere Beratungen

Nach der Empfehlung des Ortsrats müssen weitere Gremien beraten, welche Variante in dem Bebauungsplan zum Tragen kommen soll. Die Entscheidung trifft zum Schluss der Gemeinderat.