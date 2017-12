Stirpe-Oelingen. Am Mittwoch wurde die Ortsfeuerwehr Herringhausen um 4.16 Uhr zu brennenden Mülltonnen an der Stirper Straße alarmiert.

Dort brannten zwei Kunststoffbehälter mit Altpapier, die am Straßenrand zur Entleerung abgestellt worden waren. Mit Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug wurde das Feuer gelöscht.

Bereits am 13. September und am 8. November brannten an derselben Stelle Mülltonnen. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.