Spende für DLRG Arenshorster Adventskonzert hat karitativen Charakter

Hartwig Ventker (links) vom Kulturring Bohmte signalisierte Kirsten Düvel und Matthias Busse vom DLRG, dass die Spenden des Arenshorster Adventskonzertes in diesem Jahr in ihre Jugendarbeit fließen werde. Foto: Christa Bechtel

Arenshorst. „Die Einleitung einer Adventszeit ohne das Arenshorster Adventskonzert ist einfach undenkbar“, meinte Hartwig Ventker vom Bohmter Kulturring am Ende des Konzertes, das stets einen karitativen Charakter hat. So kommen die Spenden in diesem Jahr der Jugendarbeit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Obere Hunte zugute.