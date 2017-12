Spende für die Jugendarbeit Einsatz des Kegelclubs auf dem Bohmter Nikolausmarkt

Bohmte. Der Stand des Kegelclubs Hermann Löns ist seit vielen Jahren fester Bestandteil des Bohmter Nikolausmarktes. Genauso gilt von Anfang an, dass der Erlös gespendet wird.

In den Genuss eines Spendenschecks kam jetzt der Reit- und Fahrverein Bohmte. Die Übergabe erfolgte im Rahmen der Weihnachtsfeier. Der Kegelclub Hermann Löns unterstützt damit die Jugendarbeit.

Feuerzangenbowle

Die Mitglieder des Kegelclubs verkaufen auf dem Bohmter Nikolausmarkt seit vielen Jahren Feuerzangenbowle und spenden den Erlös an zwei Projekte in der Ortschaft Bohmte. Auch am neuen Standort des Nikolausmarktes am Bohmter Bahnhof am 9. und 10 Dezember sind die Aktiven des Kegelclubs selbstverständlich wieder vertreten.

Zwei Empfänger

Der Erlös ist dieses Jahr für den „Samstagstreff von Menschen mit Behinderung“ und für die „Kindertanzgruppen von Silke Belde“ bestimmt.Die Geldübergabe erfolgt regelmäßig zeitnah zum nächsten Nikolausmarkt, um gleich wieder die Werbetrommel zu rühren, damit die Spende möglichst groß ausfallen kann.