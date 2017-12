Grünkohlessen vor dem Konzert Bläserchor Bohmte ehrt langjährige Chormitglieder

Bohmterheide. Gut 50 Mitglieder des Bläserchors Bohmte sowie ihre Partner trafen sich abseits von den Vorbereitungen zum vorweihnachtlichen Konzert wieder zum traditionellen Grünkohlessen im Gasthof Hannes Riemann in der Bohmterheide, zu dem regelmäßig Ehrenungen gehören..

Er stand wieder das überaus beliebte Grünkohlessen des Bläserchores Bohmte auf dem Jahresprogramm. Eingeladen waren aktive Mitglieder, Ehrenmitglieder und deren Partner. Zur Freude der Organisatoren waren Alt und Jung gleichermaßen vertreten. Zu dem vorweihnachtlichen Treffen darf der Dank an die Mitglieder und die Auszeichnung langjähriger Mitglieder nicht fehlen.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Kristina Linkemeyer und Anja Stolte geehrt. Kristina Linkemeyer spielt Klarinette und Anja Stolte Saxofon. Ebenfalls 25 Jahre hat Alfred Klumpe hinter sich gebracht, und Stephan Rosemann hat zehn Jahre im Chor vorzuweisen.

Vorweihnachtliches Konzert

Der nächste musikalische Einsatz des Bläserchors steht auch schon wieder bevor. Zum Donnerstag, 14. Dezember 2017, 19 Uhr lädt der Chor zu einem vorweihnachtlichen Konzert in die Kirche St. Johannes der Täufer in Bohmte ein. Der Eintritt ist frei. Wer in der stressigen Vorweihnachtszeit einen Abend zum Herunterfahren gebrauchen kann, ist da genau richtig. Der Chor übt schon fleißig und freut sich auf viele Zuhörer.