Premiere in diesem Jahr Nikolausmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Bohmte

Bohmte. Am 9. Und 10. Dezember findet der Bohmter Nikolausmarkt 2017 statt. Eine Neuerung in diesem Jahr: Standort der Veranstaltung ist der Bohmter Bahnhofsvorplatz.

Nach dem gelungenen Auftakt des Straßenfestes „Spaß an der Straß‘“ war es ein vielfacher Wunsch, den Nikolausmarkt ebenfalls dort zu organisieren, so die Werbegemeinschaft. In der Mitte des Platzes steht ein großer Tannenbaum.

Historisches Kinderkarussell

Daneben ist das historische Kinderkarussell aufgebaut. Außerdem werden 16 Buden Selbstgemachtes, Selbstgebasteltes, Kulinarisches und Leckereien anbieten. „Fast alle Buden werden von Vereinen und kirchlichen Gruppen betrieben“, so die Veranstalter. Marktbesucher unterstützen also mit Kauf von Produkten jeweils zugleich einen guten Zweck.

Der Nikolausmarkt startet an beiden Tagen Samstag, 9. und Sonntag, 10. Dezember – um 14.30 Uhr. Der Nikolaus kommt mit Knecht Ruprecht und der Kutsche an beiden Tagen um 16 Uhr.

Das Bühnenprogramm

Wer gestaltet das Bühnenprogramm? Den Auftakt am Samstag machen um 15 Uhr Mädchen und Jungen des Kindergartens Wirbelwind. Der Chor der Erich Kästner-Grundschule singt ab 15.30 Uhr Weihnachtslieder und den Abschluss bildet um 17 Uhr der Auftritt des Posaunenchors St. Thomas.

Das Programm am Sonntag eröffnen die Kinder des TV 01 Bohmte mit einer Tanzdarbietung. Start: 14.30 Uhr. Um 15 Uhr folgt der Chor der Christophorus-Grundschule. Die Umweltorientierte Musikschule wirkt danach ebenso mit wie die Kinder des Kindergartens St. Johann.