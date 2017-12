Traditionelles Adventskonzert Weihnachtliche Melodien in St. Johannis Arenshorst

Arenshorst. Das Publikum liebt offensichtlich das Adventskonzert, zu dem der Kulturring Bohmte jeweils einlädt. Denn Parkplätze waren mal wieder Mangelware. Umso mehr freuten sich die Vorstandsmitglieder, dass die St. Johannis Kirche so gut gefüllt war und alle die Chormusik, die den Zuhörern zahlreiche ruhige, besinnliche Momente bescherte, genossen.

Traditionell eröffnete der Posaunenchor Herringhausen unter der Leitung von Jörn Schnieder das Programm mit „Macht hoch die Tür“. Dieses Lied, so Pastor Andreas Pöhlmann in seiner anschließenden Lesung, gehöre zu den beliebtesten Adventsliedern. „Eine schwungvolle Melodie verbunden mit einem einprägsamen kraftvollen Text“, meinte Pöhlmann, der die Besucher darüber aufklärte, wie dieses Lied entstanden ist. 1624 sei es zum ersten Mal in Königsberg gesungen worden. Das weitere Programm wurde dann abwechselnd vom Posaunenchor mit den verschiedenen Chören gestaltet.

Kinder- und Jugendchor

Zeitweise sogar mehrstimmig beeindruckte der Kinder- und Jugendchor Arenshorst mit vorweihnachtlichen Weisen. Sensibel begleitete Leiterin Zilli Hünniger ihre „Schützlinge“ während der ersten drei Stücke „Halleluja, Salvation and Glory“, „Happy X-mas“ und „Christmas Time“ am Klavier. Souverän trugen sie zum Finale ihres Auftritts a cappella „Something told the wild geese“ sowie ein „Weihnachtliches Schlaflied“ vor.

Süßer die Glocken nie klingen

Der Gemischte Chor Rabber/Wittlage unter der Leitung von Johannes Weber war zwar durch Krankheit etwas geschrumpft, glänzte aber dennoch mit der gesanglich hervorragenden Interpretation von Liedern wie „Hoch, tut euch auf“, „Stimmet Hosianna an“ und später „Süßer die Glocken nie klingen“, „Es ist ein Ros entsprungen“. Und beim dritten Anlauf gelang auch das „Alle Jahre wieder“ fast perfekt. Spontan hatte aufgrund der Ausfälle Christina Nagel-Fischer den Chor verstärkt, die kurze Zeit später mit ihrer ausdrucksstarken Stimme melancholische Töne mit „Lichterzeit-Freudenzeit“ von Klaus Heizmann anstimmte und sich selbst am Klavier begleitete.

Anzeige Anzeige

Exzellentes Stimmpotenzial

Christina Nagel-Fischer leitet aber auch das Gesangsensemble Rabber/Lintorf. Mit ihrem exzellenten Stimmpotenzial fesselten die sechs Sänger und Sängerinnen plus Leiterin das Publikum mit außergewöhnlichen Chorsätzen und Stücken wie „Advent ist ein Leuchten“, „Mit Leidenschaft erwarten“ oder „Wieder naht der heil´ge Stern, sodass das Kirchenschiff ganz erfüllt war von diesen herrlich getragenen Stimmen.

Beeindruckend subtil

Welch exzellenten Klangkörper die Arenshorster Kirchengemeinde mit dem Posaunenchor Herringhausen hat, bewiesen die Posaunisten mit „Komm, du langersehnter Jesus“ oder „Es kommt ein Schiff geladen“. Mit den ins Ohr gehenden Stücken „Little Drummer Boy“, „White Christmas“ und „Jingle Bells“ sorgten sie für Vorweihnachtsfreude pur und bewiesen, dass ihr Spiel beeindruckend subtil, aber auch kraftvoll, klangschön - einfach wirkungsvoll ist. So setzte der Posaunenchor auch den Schlusspunkt des festlichen Adventskonzertes mit „Tochter Zion“ und dem „Siegesmarsch“ aus Judas Maccabäu