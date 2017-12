Weihnachtliche Fahrten Auf der Wittlager Eisenbahn unterwegs im Advent

Bohmte . Am zweiten Adventswochenende und an Heiligabend lädt die Museums-Eisenbahn Minden zu Fahrten mit dem historischen Zug auf der Strecke der ehemaligen Wittlager Kreisbahn.

Am Samstag, 9. Dezember, fährt der Zug um 15 und um 17.30 Uhr von Pr. Oldendorf nach Bohmte und zurück, um 16 Uhr geht es dabei von Bohmte nach Preußisch Oldendorf und zurück. Am Sonntag, 10. Dezember, fährt der Nikolauszug um 11 Uhr, um 13.30 Uhr und um 16 Uhr in Preußisch Oldendorf ab.

In Bohmte geht es dann um 12 Uhr und um 14.30 Uhr auf die Schiene. Unterwegs steigt der Nikolaus mit einem Sack voller bunter Tüten ein und verteilt diese an die Kinder in den Waggons.

Weihnachtsatmosphäre

Der Zug wird aus Wagen gebildet, wie sie in den Fünfziger- und Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts auf der Strecke zwischen Preußisch Oldendorf und Bohmte eingesetzt wurden. Diese werden von der Diesellok DL2, die 1958 von MAK in Kiel für die Wittlager Kreisbahn gebaut wurde, gezogen.

An beiden Tagen herrscht auf dem Bahnhof Pr. Oldendorf fröhliche Weihnachtsatmosphäre. Es werden Bratwürstchen, Waffeln, warme und kalte Getränke, Bücher rund um die Eisenbahn und Handarbeiten angeboten.

An Heiligabend fährt der historische Kleinbahnzug unter dem Motto: „Wir warten aufs Christkind“, um 11 Uhr und um 13 Uhr von Preußisch Oldendorf nach Bad Essen und zurück, sowie um 11.45 Uhr von Bad Essen nach Preußisch Oldendorf und zurück. Wer weiß, vielleicht ist das Christkind mit dabei?

Kartenverkauf

Fahrkarten für die Nikolaus- und Heiligabendfahrten sind in Bohmte im Landgasthaus Giesecke-Asshorn und in der Lottoannahmestelle Dörfler, in Preußisch Oldendorf im Bürgerbüro im Rathaus, und in Bad Holzhausen im Haus des Gastes erhältlich; außerdem im Internet unter www.museumseisenbahn-minden.de. Restkarten, sofern verfügbar, werden vor Abfahrt des Zuges auf den Bahnsteigen in Preußisch Oldendorf und Bohmte verkauft.

Weitere Informationen telefonisch unter 05474/ 912090.