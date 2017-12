Nachwuchsmusiker aus der Region Band-Contest zum 42. Stemweder Open Air Festival

Stemwede. Im August 2018 findet in Stemwede zum 42. Mal eines der beliebtesten Umsonst & Draußen Festivals in Norddeutschland statt. Der Verein für Jugend, Freizeit und Kultur veranstaltet dazu Ende März 2018 einen Band-Contest. Teilnehmern winkt als Hauptpreis ein Auftritt beim Stemweder Open Air.

Interessierte Bands können ihre Online-Bewerbung bis zum 6. Januar 2018 unter bandcontest@life-house.de einreichen. Angegeben werden müssen Bandname, Herkunftsort, Musikrichtung, Kontaktdaten und Links zur Musik (Streams oder Download sowie Live-Videos). Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass es sich um Nachwuchsbands handelt, die aus der Region kommen. Aus den eingegangenen Bewerbungen werden vier Bands ausgewählt, die sich am Samstag, 24. März 2018, im Life House in Stemwede-Wehdem präsentieren. Die Siegerband darf anschließend am 17./18. August 2018 auf dem 42. Stemweder Open Air auftreten.