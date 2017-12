Geländewagen beschädigt Steinwurf an der Eisenbahnbrücke in Leckermühle

Steinwurf an der Eisenbahnbrücke in Leckermühle MEC öffnen

Symbolfoto: Michael Gründel

Ostercappeln/Leckermühle. Am späten Samstagnachmittag wurde auf der B51 in Bohmte-Leckermühle, kurz vor dem Kreisverkehr ein Pkw beschädigt, der in Richtung Bohmte fuhr.