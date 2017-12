Ein Liveact der Spitzenklasse Kilkenny Band begeisterte mit Balladen in Bohmte

Bohmte. Es wurde ein Konzert der ruhigeren Töne mit Texten, die zum Nachdenken anregten: der Balladenabend, zu dem die „Kilkenny Band“ in Kooperation mit der Bohmter Kirchengemeinde St. Thomas in das Landgasthaus Gieseke-Asshorn nach Bohmte eingeladen hatte.

Damit präsentierte sich die Band den nahezu 100 Besuchern mal von einer ganz anderen Seite, sodass es ein Liveact der Spitzenklasse wurde. Die Kilkenny Band – das sind Jascha Kemper, Mandoline, Gitarre, Banjo, Gesang, der das Ensemble 2007 gründete, Dennis Fehlauer, Gesang, Bass, Gitarre, Raphael Schmitt, Geige, Harmoniegesang, Julie Ann Cimino-Boyle, Gesang und die irische Rahmentrommel Bodhran. Als Special Guest unterstützte das Quartett Gisa Wilfarth, Gesang, Tin Whistle. Die Freundin von Dennis, die zum letzten Weihnachtskonzert in der Bohmter Kirche bereits spontan für Julie einsprang und die Herzen des Publikums im Sturm eroberte. Seit August ist Julie übrigens festes Bandmitglied.

Irisches Lebensgefühl

Mit „The Fiddle Player“ vermittelten die Instrumentalisten zum Auftakt sogleich irisches Lebensgefühl. Danach erklärte Jascha Kemper: „Wir sind mit diesem ‚Balladenabend‘ das erste Mal auf Tour, nachdem wir im letzten Jahr das Experiment mit dem Weihnachtskonzert in der Bohmter Kirche wagten.“ Kurze Zeit später glänzte Gisa solistisch mit „Fields of Gold“.

Es waren aber auch die kleinen Geschichten, die das Konzert liebens- und hörenswert machten. So erzählte Dennis Fehlauer: „Ich war mit Gisa letztes Jahr in Schottland. Am letzten Abend unseres Trips sind wir in einem kleinen Pub, wo vielleicht 40 Leute reingehen, gewesen.“ Gisa spontan: „Ich fand, da passten nur zehn rein.“ Jedenfalls hatte Dennis mit einigen Musikern zusammen den Song „Caledonia“ gesungen – ein Liebenslied an Schottland.

Minenunglück in Kanada

Zu den von Leid und Schmerz handelnden Songs zählte zum Beispiel „Springhill Disaster“, das von einem Minenunglück 1958 in Kanada handelt. „Dort sind sehr viele Minenarbeiter gestorben, aber auch sehr viele wurden gerettet“, sagte Julie, denn abwechselnd übernahmen die Bandmitglieder die Moderation. Mit ihrer voluminösen Stimme verfügt Julie über das nötige Farbspektrum, um diese irischen Songs exzellent zu interpretieren. Nicht weniger überzeugend agiert Gisa, die mit ihrer glockenhellen, klar fokussierten und leuchtenden Stimme den Liedern besondere Nuancen verleiht. Wunderbar präzise ist dagegen das Zusammenspiel der Instrumentalisten, besonders bei den leisen und doch spannungsvoll gehaltenen Harmoniewechseln, die aber auch gesanglich immer wieder glanzvoll hervortraten. Wie Jascha zur „traurigsten irischen Ballade aller Zeiten“, wie er „Kilkelly Ireland“ bezeichnete. Während des Anti-Kriegsliedes „Johnny I Hardley Knew Ye“ bestach das Quintett sogar a cappella.

Für pure Begeisterung

Etwas fröhlicher wurde es einige Zeit später mit einem Instrumental Medley, das für Klatschen, Pfeifen – einfach für pure Begeisterung sorgte, sodass der Asshornsche Saal bebte. Das tat er auch während des Mozart´schen Rondo „alla Turca“, das die Gruppe erst klassisch, dann folkloristisch erklingen ließ. Zu „Wa Wadna Fecht For Charlie“ spielten alle Fünf gar die irische Bodhran – quer durch den ganzen Saal verteilt, sodass ein besonderer Stereo-Hörgenuss entstand. Als dramatischste Ballade bezeichnete Jascha Kemper „Waltzing Mathilda“. Aber das etwas fröhlichere „Galway Girl“ von Ed Sheeran kennt sicher jeder, erklingt es doch derzeit fast jeden Tag im Radio. Eine wunderschöne Ballade zum Träumen ist „Black is the Colour“, Julies Lieblingssong. Zum besonderen Ohren- und Augenschmaus wurde „The Dawn“, das mit Löffel und Trommel zu Gehör gebracht wurde.

Vorweihnachtliche Zugaben

Mit dem romantischen Weihnachtsabend in der Ausnüchterungszelle „Fairytale of New York“ - das bekannteste irische Weihnachtslied - sollte das Konzert enden. Da die Begeisterung jedoch überschwappte gab die Kilkenny Band gerne noch drei vorweihnachtliche Zugaben: „Weihnachtstag“ von Reinhard Mey, „Christmas In Killarney“ von The Irish Rovers. Mit „Rambling Rover“ von den Dubliners endete dann der beeindruckende Balladenabend.