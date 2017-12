Von Auto erfasst Schüler bei Unfall in Hunteburg schwer verletzt

Hunteburg. Am Montagmorgen kam es auf der Dammer Straße in Hunteburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Schüler wurde von einem Pkw erfasst und schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei überquerte gegen 7.30 Uhr ein 15-jähriger Schüler aus Hunteburg die Dammer Straße an der Bushaltestelle Heidhörstenweg. Dabei wurde er von einem Skoda erfasst.

In Richtung Damme

Der Pkw-Fahrer, ein 26-jähriger Mann aus Bohmte, war auf der Dammer Straße (Landesstraße 80) von Hunteburg in Richtung Damme unterwegs. Der Schüler wurde schwer verletzt und vor Ort notärztlich versorgt. Lebensgefahr konnte nach ersten Angaben nicht ausgeschlossen werden. Der Jugendliche wurde ins Marienhospital nach Osnabrück gebracht.

Pkw wurde sichergestellt

Der Fahrzeugführer erlitt einen Schock. Der Pkw wurde sichergestellt. Zur Unterstützung der polizeilichen Maßnahmen war zusätzlich eine Streife aus dem Landkreis Vechta vor Ort.

Nicht sicher genug

Eine Anwohnerin berichtete von zurückliegenden Unfällen und Beinaheunfällen. Sie selbst habe ein Kind gerade noch am Schulranzen vor dem Betreten der Fahrbahn zurückhalten und einen Zusammenstoß mit einem Pkw verhindern können. Die Situation an der Bushaltestelle sei einfach nicht sicher genug. Es gebe weder eine Beleuchtung noch einen Zebrastreifen, eine Fußgängerampel oder eine Geschwindigkeitsreduzierung, obwohl in der Siedlung viele Familien mit etwa 25 Minderjährigen wohnen würden.