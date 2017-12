Fertigstellung vor Weihnachten Arbeiten an der Regenwasserleitung in Bohmte mit Hindernissen

pm/kem Bohmte. Einen unerwartet langen Zeitraum erfordern die Arbeiten an der Regenwasserleitung im Bereich Bohmte-Bruchheide, so Uwe Bühnung, Geschäftsführer des Wasserverbands Wittlage. Verantwortlich dafür sind die Gleise des VLO und Arbeiten an der Bundesstraße 51.

Der Wasserverband Wittlage führt zurzeit eine umfassende Kanalsanierungs-, beziehungsweise Erneuerungsmaßnahme der vorhandenen Regenwasserleitung im Bereich Bohmte/Bruchheide durch. Sofern es die Witterung zulässt, ist eine Fertigstellung noch in diesem Jahr, voraussichtlich in der 51. Kalenderwoche, also direkt vor Weihnachten, geplant.

Starkregenereignisse

Der vorhandene Regenkanal, so Bühning, weist einen hohen Sanierungsbedarf unter anderem durch Rohrversatz und Scherbenbildung auf. Zudem ist es durch weitere Versiegelungen insbesondere bei Starkregenereignissen zu hydraulischen Überlastungen der vorhandenen Regenwasserleitung in der Nennweite DN 300 gekommen, was eine Anpassung, die gleichbedeutend mit einer Erneuerung ist, unbedingt erforderlich machte.

Bis zu 90 Zentimeter Innendurchmesser

Insgesamt werden 540 Meter Regenwasserkanal erneuert, davon 440 Meter in der Nennweite DN 900 (das heißt, dass das Rohr einen Innendurchmesser von 900 Millimetern hat) und 100 Meter in der Nennweite DN 700 (Betonrohr). Das Auslaufbauwerk befindet sich an der Hunte, das heißt, der Auslauf erfolgt direkt in die Hunte. In Verbindung mit den Kanalbauarbeiten werden die vorhandenen Grundstücksanschlüsse (Kontrollschächte) sowie Straßenentwässerung erneuert und zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für eine (in Zukunft mögliche) weitere Betriebsansiedlung vorgesehen.

Im Zuge der Kanalerneuerung wurde auf einer Länge von 220 Metern auch eine neue Trinkwasserleitung in PE (Polyethylen-Rohre) verlegt. Die Sanierung konnte gleichzeitig mit der Kanalsanierung und somit entsprechend wirtschaftlich durchgeführt werden.

Baubeginn im August 2016

Mit den Bauarbeiten wurde bereits im August 2016 begonnen. Es zeichnete sich jedoch erst während der laufenden Bauarbeiten ab, dass ein umfangreiches Genehmigungsverfahren zur Kreuzung der VLO-Gleise notwendig war. Somit mussten die Bauarbeiten daher im Herbst des vergangenen Jahres unterbrochen werden.

Nachdem im Frühsommer dieses Jahres die Kreuzungsgenehmigung für die Bahnstrecke vorlag, konnte auch dann zunächst keine Wiederaufnahme der Arbeiten im Sommer erfolgen, da wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten der B51 keine Sperrgenehmigung für den Bereich Bruchheide zu bekommen war.

Nach Abschluss der Bundesstraßensanierung konnte die beauftragte Firma Wübker, Damme, unverzüglich mit den Bauarbeiten beginnen. Die Kreuzung der VLO-Bahnstrecke Holzhausen-Heddinghausen-Bohmte erfolgte mittels Stahlrohrpressung DN 900 durch eine Spezialfirma aus dem Sauerland.

An- und Ablieferungsverkehr

Eine weitere Herausforderung für den Wasserverband Wittlage, so der Geschäftsführer, aber auch für die ausführende Baufirma, war und ist die schwierige Aufrechterhaltung des An- und Ablieferungsverkehrs der einzelnen Industriebetriebe. Bühning: „Hier darf ich mich im Namen des Wasserverbandes ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Verständnis bedanken.“