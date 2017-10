Diavortrag in Stemwede Ehrenamtliche berichten über Besuch in Tansania

Arbeiteten ehrenamtlich an der landwirtschaftlichen Universität Karagwe: Klaus Schäffer und Klaus Hüsemann aus Stemwede-Oppenwehe. Foto: Klaus Schäffer/Klaus Hüsemann

Stemwede-Wehdem. „Tansania in vier Wochen“ – unter diesem Titel berichten Klaus Schäffer und Klaus Hüsemann in einem Diavortrag über ihren Besuch in Tansania. Am Montag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr zeigen sie im „Life House“ in Stemwede-Wehdem Bilder aus ihrer gemeinsamen Zeit in Karagwe, einer Region im Nord-Westen des Landes.