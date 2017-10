Volksfest im Oktober Hunteburger Ponymarkt mit Böllern und Bayernmafia

Hunteburg. Der Hunteburger Ponymarkt ist zwar alljährlich im Herbst, aber dennoch ist dieses Volksfest (s)eine eigene Jahreszeit. Vom 13. bis 15. Oktober wird also wieder gefeiert.

Die Vorbereitungen zum 49. Norddeutschen Ponymarkt laufen derzeit bereits auf Hochtouren. Der Zeltaufbau war am Donnerstag trotz heftiger Winde in vollem Gange und kam zügig voran. Die Zeltstadt in Meyerhöfen nimmt Gestalt an.

Wie in den Vorjahren werden nach Aussage von Cordula Otte-Krone vom Verein „Ponymarkt“ Zelte mit einer Fläche von 5000 Quadratmetern aufgebaut, in denen sich über 70 Aussteller mit einem Querschnitt aus Handel, Handwerk und Dienstleistung aus der Umgebung zeigen wollen.

Im Außengelände bieten über 120 Aus- und Schausteller auf 20000 Quadratmetern Traktoren, Landmaschinen, Autos, neue Technik für Haus, Hof und Gartengeräte an. Zudem ist auf dem Kirmesgelände ein vielfältiges Angebot von Fahrgeschäften und Gastronomiebetrieben zu finden. Für die Gewerbeschau gilt wie in den Vorjahren „Eintritt frei“.

Eine Neuerung ist, dass in diesem Jahr findet bereits am Freitag von 16 Uhr bis 18 Uhr in allen Fahrgeschäften die „Happy Hour“ stattfindet, was bedeutet: – Einmal zahlen, und dafür gibt es zwei Fahrten.

Am Freitag ist die Gewerbeschau von 15 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Um 16.30 Uhr treffen sich die Kindergartenkinder im Festzelt, damit um 17 Uhr – nach dem Böllern des Hunteburger Karbid-Böller-Vereins – der 20. Luftballonwettflug starten kann.

Heiko Ziegemeier wird die Eröffnungsfeier im Festzelt moderieren, begleitet von der Oktoberfestband „Bayernmafia“, die an allen Markttagen einheizen wird, und einigen Überraschungen.

Marktvorsitzender Hans-Jürgen Keil wird Ehrengäste und Marktbesucher begrüßen, darauf folgt die offizielle Markteröffnung durch Ortsbürgermeister Norbert Kroboth und die 21. Hunteburger Marktbierprobe. Der traditionelle Viehmarkt am Samstag beginnt bereits um 6 Uhr mit dem Auftrieb von Pferden, Ponys, Rindern, Schafen und Ziegen.