Kirchenkabarett in St. Thomas Glaubenspfeffer in Bohmte

pm/balx Bohmte. In der Reihe „Konzerte in St. Thomas“ ging es sehr humorvoll zu: Der Pastor und Kabarettist Matthias Schlicht präsentierte sein neuestes Programm „Glaubenspfeffer“ in der gut besuchten Kirche.

Nach der Begrüßung des Künstlers und der Zuhörer durch den Kirchenvorstandsvorsitzenden Klaus Poniewaz begann Matthias Schlicht „Scharfes und Charmantes zu Kirche und Religion“ vorzutragen. Dabei durfte natürlich auch die Schilderung seiner Anreise von Buxtehude nach Bohmte mit ihren zahlreichen Baustellen, Umleitungen und Verkehrsstörungen nicht fehlen. Sie endete mit den Worten: „Was ist denn hier in Bohmte los? –Ich muss auch noch zurück!“ Damit sprach der dem leidgeprüften Publikum aus der Seele und erhielt den ersten tosenden Applaus, dem noch viele weitere folgen sollten.

Anonyme Selbsthilfegruppen, selbst ernannte Weinkenner, die dem edlen Tropfen „Möpseligkeit“ attestieren, gestresste Konsumenten, für die eine Kaffeerösterei-Kette die letzte Rettung in vorweihnachtlicher Panik darstellt – Matthias Schlicht hat sie alle unter Beobachtung und im Repertoire. Mit dem Hinweis an die Gäste, selbst einmal den Wein auf dessen Möpseligkeit zu prüfen, entließ Schlicht die begeisterten Zuhörer in die Pause, während derer Zeit zum Signieren seiner Bücher blieb. Das Team von „Konzerte in St. Thomas“ hatte Getränke und Knabbereien vorbereitet, wobei viele Besucher in guter Stimmung die erlebten Ausführungen des Kabarettisten noch einmal Revue passieren ließen.

Enthüllend

Auch der zweite Teil des Abends sorgte für Überraschendes, Nachdenkliches und Erheiterndes – mit Matthias Schlichts zahlreichen Entdeckungen und Enthüllungen. So etwa der Entdeckung einer neuen Gesellschaft, nämlich der „Gesellschaft zur Rettung der deutschen Sprache“. Oder der Enthüllung des Inhalts des Täschchen der modernen Braut: Nicht etwa ein Taschentuch, um die Tränen der Rührung zu trocknen, verberge sich darin, sondern – man ahnte es: Ein Handy! Was den Pastor zu wehmütigen Erinnerungen an Wählscheiben und Telefonzellen veranlasste.

Egal welches Thema, während des gesamten Abends in St. Thomas unterhielt Schlicht sein Publikum im Wechsel mit temporeichem Kabarett und mit eigenen Liedern zu virtuosem Gitarrenspiel. Bei bester Stimmung und nach zwei Zugaben des begeisterten Publikums endete der Abend mit einem Gedicht, geschrieben von Schlichts Freund und Mentor, dem großen Hans Dieter Hüsch. Jener war es denn auch, durch den der 1961 in Jesteburg geborene Doktor der Theologie 2003 zum Kabarett fand. Heute betreibt Schlicht, der als Pastor in Buxtehude wirkt, das Kirchenkabarett im Nebenberuf und erreicht mit seinen Auftritten jährlich mehr als 10000 Menschen.