Zeitreise mit viel Spielfreude Arenshorster Lutherfenster Thema eines Theaterstücks

Arenshorst . Parkplatznot und eine rappelvolle Kirche wie zu Heiligabend! Offensichtlich wollten sehr viele Besucher in der Kirche St. Johannis zu Arenhorst die Premiere des Theaterstücks „Das Fenster aus der Kiste – wie vor 100 Jahren das Lutherfenster nach Arenshorst kam“ miterleben. Ein szenisches Spiel mit Originalquellen aus der Feder von Karla Pöhlmann, das mit Orgelmusik umrahmt wurde.

„Mit diesem Stück möchten wir im Vorfeld der Wittlager Reformationswoche, an der wir uns auch beteiligen, einen kleinen Beitrag zum Reformationsfest 2017 leisten“, hob Pastor Andreas Pöhlmann gegenüber unserer Zeitung hervor. Kurze Zeit später schlüpfte er in die Hauptrolle und verkörperte mit Pathos Pastor Wilhelm Zwick. „Zwick war Kind in Arenshorst, als sein Vater hier Pastor war - und kehrte dann zurück. Das nenne ich Ortsbindung“, meinte Pöhlmann schmunzelnd. Bevor die Mitwirkenden im Altarraum, der zur Theaterbühne umfunktioniert worden war, starteten, erklärte Karla Pöhlmann, wie die Idee zum Stück entstanden war.

Luthers Thesenanschlag

„Als ich im Januar das erste Mal hierherkam, war mein Interesse an dem Lutherfenster sofort geweckt. Weil ich den Thesenanschlag Luthers als Bildmotiv für Glasmalerei so vorher noch nicht gesehen hatte“, gestand die Pastorengattin, die daraufhin im Internet recherchierte und so ein Institut für Europäische Glasmalerei fand. Dessen Leiterin, Dr. Annette Jansen-Winkeln, habe ihr schriftlich bestätigt, dass Luthers Thesenanschlag nur selten Bildthema von Kirchenfenstern geworden sei. „Wir haben also ein besonderes Fenster hier“, betonte Karla Pöhlmann, deren Interesse weiterhin geweckt wurde: „Weil es 1917 kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges hier eingebaut wurde. Weil es den Zeitgeist der damaligen Zeit, Luther als der deutsche Held, in besonderer Weise wiedergibt.“ Zu ihren Fragen „Wer hat das Fenster gestaltet?“ „Was hat es gekostet?“ „Wer waren die Spender?“ und „Unter welchen Umständen ist dieses Fenster in Zeiten des Krieges hier in die Kirche gekommen?“ habe sie im Archiv Kirchenvorstandsprotokolle, die Kriegschronik des damaligen Pastors Zwick und Briefe der königlich-bayrischen Hofglasmalerei Zettler aus München gefunden.

Bei der sei das Fenster in Auftrag gegeben worden. Nur den Namen des Künstlers habe sie nicht gefunden. „Auf dieser Basis habe ich versucht, die Geschehnisse des Sommers/Herbstes 1917 zu rekonstruieren. Manches ist völlig frei erfunden; ich habe mir vorgestellt, wie es denn gewesen sein könnte“, sagte die Autorin des Stückes.

Spielfreude der Akteure

Die Zeitreise, die mit viel Spielfreude der Akteure erfolgte, eröffnete eine „moderne Journalistin“ (Angela Sehlmeyer), die das Publikum mit in das Jahr 1917 nahm. Sprecher (Frank Erdmann, Birte Sehlmeyer, Lea Suckau) zitierten anschließend – und auch zwischendurch - von der Empore aus immer wieder die Originalquellen aus dem Archiv. Wie eine Verfügung aus dem Kirchlichen Amtsblatt oder aus dem Chorbuch 1917. Sodann wurden die Zuschauer in das Amtszimmer von Pastor Zwick entführt, der immer wieder Rat bei seiner Frau Hanny (Bettina Erdmann) sucht. Neben Kirchen- und Schulglocke müssen bald noch die Prospektpfeifen der Orgel abgeliefert werden – und er grübelt über die Feier des 400-jährigen Gedächtnisses an Luthers Thesenanschlag nach. Dann hat er es: Mit Fantasie, Farbe und Freude soll es in Arenshorst ein Kirchenfenster geben.

Hofglasmalerei Zettler

In der nächsten Szene – zwischen jeder Szene spielte Organist Willi Zeuner Lutherlieder, die er mit großer Sorgfalt ausgewählt hatte – kommen die Kirchenvorsteher Beckmann aus Felsen (Ingrid Hinnenkamp), Drees aus Bohmte (Ulrich Tebbe), Dübber aus Hitzhausen (Christina Nobbe) und Niemeyer aus Herringhausen (Volker Niemeyer) zusammen, die letztendlich der Anschaffung des Lutherfensters zustimmen. Dienstmädchen Emma (Marie Oelgeschläger) hat wohl deshalb auch für Bier gesorgt. Die Hofglasmalerei Zettler in München wird beauftragt - und die Witwe Kuhr (Simone Koch) sowie das Ehepaar Hünefeld (Dirk und Juliane Hünefeld) spenden für das Fenster. Das wird nach einigen „Steinen auf dem Weg“ infolge einer Gütersperre letztendlich als Passagiergut doch nach Arenshorst gelangen. Zu guter Letzt bekommt Pastor Zwick aus München die Rechnung über 2582,50 Mark. „Was Frau Pastor dazu sagte, wissen wir nicht….“.