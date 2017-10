Technischer Defekt? Pkw-Brand in Bohmte-Leckermühle

Leckermühle. Ein Pkw-Brand in Bohmte-Leckermühle sorgte am Mittwoch für einen Feuerwehreinsatz.

Am Mittwochabend befuhr eine 78-jährige Frau aus Herringhausen mit ihrem Pkw die B 51 vom Kreisel Leckermühle in Richtung Belm. In Höhe des Hotels Niemann begann der Wagen im Motorraum zu brennen. Die Ortsfeuerwehr Herringhausen wurde um 18.17 Uhr alarmiert. Zufällig kam ein Wagen der Firma „Feldhaus – Brandschutztechnik“ aus Belm vorbei. Sofort nahmen die Mitarbeiter mit Feuerlöschern die Brandbekämpfung vor. Es wurden insgesamt vier Feuerlöscher eingesetzt. Ein ebenfalls zufällig vorbeikommender Rettungswagen betreute die Seniorin, die unverletzt war.

Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Einsatzstelle, öffnete zur Kontrolle die Motorhaube und streute Bindemittel auf eine kurze Ölspur. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Er stellt einen wirtschaftlichen Totalschaden dar. Brandursache war ein technischer Defekt an der Batterie.