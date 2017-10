Konzert mit Arthur Kay & The Clerks Londoner Ska-Legende im Life House in Stemwede

Londoner Ska-Legende im Life House in Stemwede MEC öffnen

Die sieben Jungs aus der Domstadt Köln bilden „The Clerks“ und gastieren zusammen mit Arthur Kay im Life House in Stemwede-Wehdem. Foto: The Clerks

Stemwede-Wehdem. Arthur Kay ist so etwas wie der bekannteste Geheimtipp der Ska-Szene. Jetzt, pünktlich zu seinem 50. Bühnenjubiläum ist er zurück. Am Samstag, 7. Oktober, gastiert die Ska-Legende im Life House in Stemwede-Wehdem.