Franz Vitzthum und Julian Behr Arenshorster Konzert der Herbst-/Wintersaison präsentiert

Arenshorst. Atmosphärisch dicht, zum Innehalten und Seele baumeln lassen – so präsentierte sich das erste Arenshorster Konzert der Herbst-/Wintersaison 2017/18 in der Kirche St. Johannis zu Arenshorst.

Dort genossen im gut gefüllten Gotteshaus die Besucher die selten zu hörende Besetzung Solostimme und Laute mit Franz Vitzthum, Countertenor, und Julian Behr, Renaissancelauten.

Luthers Laute

Unter dem Motto „Luthers Laute – Musik aus dem Umfeld Martin Luthers“ gastierte das Duo auf Einladung des Kulturrings Bohmte in Arenshorst. Als Vertreter desselben dankte Hartwig Ventker eingangs insbesondere der Sparkassenstiftung Osnabrück. „Ohne sie wäre solch eine Konzertreihe nicht möglich“, betonte der Brockhauser, dessen weiterer Dank der Kirchengemeinde Arenshorst galt. „Dass wir hier zu Gast sein dürfen. Über Jahre hat sich eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt.“ „Unsere Kirche ist hervorragend geeignet für Konzerte“, meinte anschließend Pastor Andreas Pöhlmann, der seit Ostern in Arenshorst ist. Das Konzert passe sehr gut ins Konzept. Denn: „Wir werden ein paar Luthertage veranstalten“, signalisierte der Geistliche.

Solistisch filigran

Nachdem Lautist Julian Behr solistisch filigran das Programm eröffnet hatte, erklang, wie aus dem Nichts, die wunderbare Stimme des Countertenors, der das Patrem „Wir glauben all an einen Gott“ von der Empore aus interpretierte. „Wir haben einen Blick in die gute Stube der Luthers geworfen, wollen uns Luther über den Weg der Musik nähern“, erklärte Franz Vitzthum, der auch die Moderation übernahm. Geschaut habe man: „Welche Musik könnte er Zuhause gehabt, welche geschätzt haben.“ So beinhalte das Programm Musik, mit der Luther zum Teil aufgewachsen sei. „Wir werden aber auch Musik von Komponisten hören, die er nachweislich geschätzt hat und Musik, die er selbst geschrieben hat.“ So hatte Vitzthum zuvor schon mit seiner glockenhellen, klar fokussierten und leuchtenden Stimme von Luther „Ein neues Lied wir heben an“, zu Gehör gebracht.

Neu vertont

Kurze Zeit später verband das Duo Luthers Zeit mit dem Heute, indem die Motette „Non moriar, sed vivam“ erst von Raitis Grigalis (*1975), der die alten Texte neu vertont hat, dann von Ludwig Senfl (1489-1543), einem Komponisten, mit dem Luther in engem Kontakt stand, erklang. Zum Ausklang des zweiten Teils erklang später von den beiden „In pace indipsum“. Luther spielte sogar selbst Laute, „das Klavier der damaligen Zeit“, verdeutlichte Vitzthum, der innig eines der schönsten Stücke von Josquin de Près „Mille regretz“ sang. De Près schaffte es, Klangschönheit mit den strengen Kompositionsregeln der Renaissancezeit zu verbinden. So entfaltete der Countertenor mit seinem Gesang immer wieder ein Kraftfeld der ganz großen Gefühle. Mit einfühlsamer Virtuosität auf höchstem Niveau, gepaart mit leidenschaftlicher Hingabe zur Musik war Julian Behr ihm nicht nur ein exzellenter Begleiter, sondern wusste zwischendurch auch solistisch zu beeindrucken. Überwiegend von Hans Newsidler, der als Arrangeur für die Laute galt. Wie beispielsweise „Benedetur“, „Ic seg adiu“ oder, fast schon fetzig, „Der Nunnen tantz“. Zur Pause hieß es dann gar: „Nun treiben wir den Bapst hinaus“.

Der Konzertabend beinhaltete aber auch Stücke von Komponisten, die sich um die Vertonung des volkssprachlichen Psalters in anderen Sprachen verdient gemacht haben. Zum Beispiel Claude Goudimel oder Thomas Ravenscroft. Der Abend sollte dann mit „Frau Musica singt“ von Martin Luther ausklingen. Doch das Konzerterlebnis hatte bei den Besuchern solch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass sie sich mit stehenden Ovationen noch die Zugabe „Wohl denen, die da leben“ von Heinrich Schütz erklatschten.