Neue Theatersaison Mit „Hundewetter“ und Starbesetzung in Espelkamp

Espelkamp. Mit der französischen Komödie „Hundewetter“ von Brigitte Buc, aufgeführt vom Ensemble des Berliner Theaters am Kurfürstendamm, eröffnet das Volksbildungswerk Espelkamp am Samstag, 14. Oktober, um 20 Uhr, die Abo-Reihe I im Neuen Theater Espelkamp.

. Im Mittelpunkt dieser mit rasantem Sprachwitz und klugem Humor ausgestatteten Komödie steht ein ungleiches Frauentrio das sich gar nicht kennt, aber schon nach kurzer Zeit über Dinge plaudert, die sie normaler Weise für sich behalten. Mit Marion Kracht, Adisat Semenitsch und Lene Wink ist die Besetzung dieses Frauentrios zudem äußerst prominent, auch der Kellner, Daniel Morgenroth, ist ein Publikumsliebling aus Film und Fernsehen.

Café als Zufluchsort

Ein Septembermorgen in Berlin: Es regnet, besser gesagt es schüttet ununterbrochen – kurz, es ist Hundewetter! So wird ein kleines Café der Zufluchtsort für drei Frauen, die hier zufällig aufeinander treffen. Da das Café überfüllt ist, müssen die drei an einem kleinen Tisch im Hinterzimmer Platz nehmen und werden so unverhofft zu einer Schicksalsgemeinschaft, die unterschiedlicher nicht sein könnte: Helene, taffe Geschäftsfrau, aufopfernde Ehefrau und Mutter, die kurz vor dem Burnout steht; Lulu, die alleinerziehende Dessous-Fachverkäuferin, und schließlich Gabriele – Single, tablettensüchtig und arbeitslos. Den ganzen Tag und die halbe Nacht lang reden, trinken und streiten die drei. Illusionen werden zerstört, Schwächen offenbart – ganze Lebensentwürfe werden in der Nacht über den Haufen geworfen. Und das alles passiert unter den wachsamen Augen des spöttischen Kellners.

Eintrittskarten für diese Komödie sind erhältlich in den Vorverkaufsstellen der Geschäftsstelle des Volksbildungswerks Espelkamp e.V., Kulturbüro im Bürgerhaus, Wilhelm-Kern-Platz 14, Tel.: 05772/562-161, oder – 185 und – 255, sowie in der Geschäftsstelle der Neuen Westfälischen, Lange Straße 33, Lübbecke, Tel.: 05741/4000-0, im Reisebüro Durnio in Rahden, Steinstraße 4, Tel.: 05771/9111-0, oder online unter www.theater-espelkamp.de. Die Abendkasse und das Theater sind ab 19 Uhr geöffnet.