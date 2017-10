Halt verloren 21-Jähriger stirbt nach Sturz von Fensterbrett in Rahden

Rahden. Bei einem tragischen Unglücksfall ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Sonntag ein 21-jähriger Mann im Wittlager Nachbarkreis Minden-Lübbecke ums Leben gekommen.

Der junge Mann hatte sich in der Dachgeschosswohnung eines Bekannten in der Weher Straße in Rahden auf das Fensterbrett eines offenen Fensters des zweieinhalbgeschossigen Wohnhauses gesetzt. Hierbei hat er offensichtlich den Halt verloren und rutschte über den Dachvorsprung in die Tiefe. Die sofort herbeigerufenen Rettungskräfte konnten den Mann noch vor Ort wiederbeleben.

Doch kurze Zeit später erlag er im Krankenhaus Rahden seinen schweren Verletzungen. Laut Kriminalpolizei handelt es sich um einen tragischen Unglücksfall.