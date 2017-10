Die Möllers und ihre Bulldogge Gucci spielt in Bohmte die erste Geige

Bohmte. Im Haushalt der Eheleute Gisela und Michael Möller aus Bohmte spielt in diesen Tagen eine zehn Wochen alte Französische Bulldogge die erste Geige.

Nachdem sich Michael Möller vor vier Jahren die Dobermanndame „Kira“ ins Haus geholt hatte, holte sich jetzt Ehefrau Gisela über einen Hobbyzüchter die niedliche Französische Bulldogge „Gucci“ dazu. Viele Jahre hatte sie nach einem geeigneten Hund gesucht. Über das Internet war sie dann auf den Züchter von Französischen Bulldoggen aufmerksam geworden. Dort buhlten sechs Welpen um die Gunst eines neuen Besitzers.

Als Gisela Möller die Welpen in Augenschein genommen hat, hat sie sich sofort in Gucci verliebt und ihn mit nach Hause genommen. Daheim in Bohmte angekommen, war die Dobermanndame Kira zuerst überhaupt nicht begeistert von dem kleinen Rabauken. „Meine Kira schmollte die ersten Tage“, lacht Michael Möller. „Weil wir uns immer nur noch um die kleine Bulldogge kümmerten, fühlte sich Kira von uns wohl verschaukelt“. Das Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Hunden sollte sich aber in den nächsten Tagen ändern.

Im Garten haben sich Kira und Gucci dann beim Spiel so richtig kennen- und lieben gelernt. Inzwischen weicht Kira ihrer kleinen Freundin nicht mehr von der Seite und spielt sogar den Babysitter bei Gucci, wenn Frauchen und Herrchen mal außer Haus sind.

Sehr aktiver Hund

Die Bulldogge ist ein sehr aktiver Hund. Auch in jungen Jahren macht so ein Hund jede Menge Rabatz. Das musste jetzt auch die Dobermannhündin am eigenen Leibe erfahren.

Immer wieder wird der große Hund von der kleinen Bulldogge zum Spielen animiert. Und Kira nimmt das Spiel gern an und lässt Gucci auch schon mal beim „Seilziehen“ gewinnen. Gucci genießt die Spieleinheiten mit Kira und danach die Kuscheleinheiten mit seinem Frauchen.