„Burning Airfield“ Spektakuläre Pyro-Show am Flughafen in Bohmte

Spektakuläre Pyro-Show am Flughafen in Bohmte

„Burning Airfield“ 2017 in Bohmte. Foto: Christian Senft

Bohmte. Kinderschminken, Streetfood und Rundflüge: Am Bohmter Flughafen wurde am Samstag eine Menge geboten. Doch das Highlight war das große Feuerwerk zum Abschluss des Tages. Hier finden Sie die schönsten Fotos vom „Burning Airfield“ in Bohmte.