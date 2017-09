Fahrbahnsanierung der B51 Vollsperrung von Hafenstraße bis Kreuzung Bohmte-Süd

Bohmte/Leckermühle. Ab Montag, 2. Oktober 2017, wird die Bundesstraße B51 zwischen der Hafenstraße (Bereich Mittellandkanal) für rund zwei Wochen bis zum Knotenpunkt Bohmte-Süd (Osnabrücker Straße) voll gesperrt.

Im Zuge der Vollsperrung der Bundesstraße 51 erfolgen die nötigen umfangreichen Sanierungen in der Straßenoberfläche. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit.

Die Umleitungsstrecke in Richtung Diepholz sowie in Richtung Osnabrück ist bereits großräumig eingerichtet worden. Der Knotenpunktbereich B51/Osnabrücker Straße in Bohmte wird komplett gesperrt. Der Richtungsverkehr Osnabrück wird über die Anschlussstelle Nord (Bremer Straße), dann weiter über die L81, L85 (zwischen Wehrendorf und Bohmte) und B65 Richtung Kreisverkehr Leckermühle umgeleitet. Der Richtungsverkehr Richtung Bohmte aus Osnabrück kommend wird, wie auch im 1. Bauabschnitt, über die B65, L85 und L81 geführt.

Vollsperrung ab Bohmte-Süd

Die Umleitungsstrecken sind örtlich gut ausgeschildert. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Fahrtzeitverlusten ist jedoch zu rechnen. Die Anlieger und Gewerbetreibenden werden zur Baudurchführung noch detaillierte Informationen erhalten. Die Vollsperrung wird am 2. Oktober 2017 eingerichtet und endet am 13. Oktober 2017.

Der Geschäftsbereich Osnabrück der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr dankt allen Anwohnern, Gewerbetreibenden und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und bittet gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit, Geduld und Rücksichtnahme im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.