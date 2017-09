Leserfoto der Woche Herbstliche Allee am Gut Arenshorst

Bohmte. Rainer Storck aus Hunteburg hat den beginnenden Herbst mit seinem Foto wunderbar eingefangen. Die Allee zum Gut Arenshorst ist schon bedeckt mit den verwelkten Blättern der anliegenden Bäume.

Der Herbst hält Einzug in die Region. Die Blätter fangen an sich zu verfärben und der Laubfall beginnt. So wie auf Storcks Foto aus dem Wittlager Land.

„Dabei musste ich mich doch schon Bücken um das zu fotografieren“, beschreibt der Hobbyfotograf, Küster und Storchenfan.

