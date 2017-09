Fertigstellung für August 2018 geplant Erster Spatenstich an der Kita Wirbelwind in Bohmte

Bohmte. Die Erweiterung der Kindertagesstätte Wirbelwind in Bohmte ist mit einem Volumen von 2,1 Millionen Euro die größte Investition innerhalb des Kindergartenkonzepts der Gemeinde Bohmte. Der symbolische erste Spatenstich erfolgte am späten Mittwochnachmittag.

Kindergartenleiterin Andrea Friedrich brachte es bei der kurzen Begrüßung auf den Punkt: „Jetzt erfolgt der lange ersehnte erste Spatenstich. Ab der nächsten Woche geht es baustellenmäßig los.“ Sie verwies darauf, dass die Kinder schon ganz aufgeregt seien und sich freuten. In Richtung der Nachbarn meinte sie: „Wir hoffen auf viel Verständnis in der Bauphase.“

Kostenrahmen wichtig

Apropos Bauphase. Dass Architekt Martin Nordhoff zwischenzeitlich die Frage zu beantworten hatte, wann der Bau fertig sein sollte, war absehbar. Seine Antwort: „Am 1. August 2018.“ Er fügte umgehend hinzu: „Ich hoffe, dass wir pünktlich und kostentechnisch richtig abliefern.“ Ergänzend meinte er, dass ein Gebäude dann mängelfrei sei, wenn es im Kostenrahmen abgegeben werde. Nicht fehlen durfte der Hinweis, dass während der Bauzeit, ein Zaun dafür sorgt, dass die Kindergartenkinder gefahrlos spielen können.

Den Bau erstellt das Unternehmen Bernhard Köcklar aus Bohmte. Dass der öffentlich ausgeschriebene Auftrag im Ort bleibt, wurde mit Freude erwähnt. Dazu gehörte der Hinweis: „Dass wird nicht bei allen Losen so sein.“

Veränderte Bedingungen

Dass die Planungsarbeiten für das Projekt bereits seit rund drei Jahren laufen, hat gleich mehrere Gründe. Entscheidend aber ist, dass ursprünglich keine zusätzliche Krippengruppe vorgesehen war, zwischenzeitlich umdisponiert werden musste (und konnte).

Bürgermeister Klaus Goedejohann erläuterte vor dem ersten Spatenstich, dass die Kindergartengebäude in der Gemeinde in die Jahre gekommen seien. Die Aufgaben hätten sich verändert und seien umfangreicher geworden. Er erinnerte daran, dass es früher ganz normal war, dass die Leiterin im Gruppendienst tätig war. Inzwischen seien in der Kindertagesstätte Wirbelwind 24 Kolleginnen tätig – vormittags und nachmittags. Und nicht nur die Räume für die Kinder bedurften der Erweiterung, sondern Personalräume gehörten ebenso zu einem modernen Kindergarten.

Wachsender Bedarf

Außerdem, so der Bürgermeister, nehme der Bedarf an Krippenplätzen zu. Hatte man vor noch gar nicht langer Zeit geglaubt, dass vier Krippengruppen in der ganzen Gemeinde ausreichten, erwies sich das als Irrtum. „Die Realität hat uns schnell eingeholt. Die Eltern nehmen die Angebote für die Betreuung der ganz Kleinen in Anspruch “, betonte Goedejohann. Das wiederum führt dazu dass es künftig in den Ortschaften Bohmte und Hunteburg jeweils vier Krippengruppen geben wird, und auch der Kindergarten Hummelhof in Herringhausen, wo bislang altersübergreifend gearbeitet wird, eine gesonderte Krippengruppe entstehen soll.

Großteil der Kosten

An sämtlichen Kindergartenstandorten sind somit erhebliche Investitionen erforderlich. Das wiederum sei nur kreditfinanziert möglich, auch wenn es von Land (pro Krippenplatz 12.000 Euro) und Bund (Konjunkturprogramm) jeweils 180.000 Euro Zuschuss gebe, hieß es weiter. Der Bürgermeister: „Der größte Teil wird von der Gemeinde eigenfinanziert.“

Zu den Gästen in Bohmte gehörte auch der Landtagsabgeordnete Clemens Lammerskitten. Er richtete sich an die Runde: „Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass das nicht die letzte Maßnahme dieser Art ist.“

Ortsbürgermeister Thomas Rehme sagte: „Mit dem Ausbau sind wir genau auf dem richtigen Weg.“ Er fügte hinzu: „Noch mehr freue ich mich, wenn der Bau fertig ist und alles im Kostenrahmen bleibt.“ Rehme weiter: „Ich bin froh, dass wir eine so große Investition in der Gemeinde im Konsenz hinbekommen. Darauf können wir stolz sein.“