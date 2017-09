Konzert in Rahden Von Getz bis Gershwin – Jazz mit „Echoes of Swing“

Rahden. Der Rahdener Kulturverein „Kul-Tür“ lädt zu einem Konzert mit „Echoes of Swing“ ein. Das Konzert findet am Freitag, 29. September, im Westfalen Hof Rahden statt und beginnt um 20 Uhr.

Zwei Bläser, Schlagzeug und Piano – diese einzigartige, kompakte und wendige Formation erlaubt größte harmonische Flexibilität und bietet Freiraum für agiles, feinnerviges Zusammenspiel. Ohne jede museale Nostalgie schöpfen die vier Musiker beherzt aus dem riesigen Fundus des swingenden Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis Gershwin – immer auf der Suche nach dem Verborgenen. Die Kreativität der Combo schlägt sich in verblüffenden Arrangements, virtuosen Solobeiträgen und ausdrucksstarken Eigenkompositionen nieder.

Die zeitgemäße Aufbereitung eines abwechslungsreichen Repertoires sowie die humorvolle Moderation und spontane Bühnenpräsentation machen das Ensemble zur Attraktion vieler namhafter Festivals und etablierten „Echoes of Swing“ an der Spitze der internationalen klassischen Jazzszene. In jüngster Vergangenheit wurde das Ensemble unter anderem mit dem „Prix de L’Académie du Jazz“ und dem „Grand Prix du Disque de Jazz“ ausgezeichnet.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 18 Euro (Mitglieder: 16 Euro) sowie an der Abendkasse für 20 Euro (Mitglieder: 18 Euro) bei Die Kiepe, Telefon: 05771/1419, der Vital-Apotheke (Zur Alten Post), Telefon: 05771/968383, der Fontane-Apotheke, Telefon 05771/4705 oder online unter kul-tuer.de.