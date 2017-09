Kooperationspartner ziehen Bilanz Umweltbildung am Dümmer stark nachgefragt

Lembruch . Mit dem ausklingenden Sommer 2017 und der langsam einsetzenden kühlen Witterung endet die Hauptsaison der Umweltbildungsangebote am Dümmer.

Eine Zeit, in der die Kooperationspartner aus Dümmer-Museum, Naturschutzring Dümmer und Regionalem Umweltbildungszentrum im Naturpark Dümmer Bilanz ziehen und dabei auf eine außerordentlich große Nachfrage von Seiten der Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zurückblicken.

Ökologische Zusammenhänge

Zum einen beweist die steigende Zahl der Naturparkschulen in der Region ein wachsendes Interesse an ökologischen Zusammenhängen und dem Wunsch, sich aktiv in Umwelt- und Naturschutzarbeit einzubringen. Zum anderen nutzte eine Vielzahl von Gymnasien das Angebot im Zuge der Abiturvorbereitung, um sich intensiv und vor Ort mit dem Themenfeld Ökosystem See und dem Prozess der Dümmersanierung zu befassen.

Umfangreiches Angebot

Mithilfe eines Newsletters zu Beginn des Jahres und eines umfangreichen Angebotes, wurden aber auch Schulen auf das Programm aufmerksam, die sich als Erstbesucher zu erkennen gaben und nun ihren Unterricht um das direkten Erleben vor Ort ergänzen.

Aber auch in den Wintermonaten besteht grundsätzlich nach Absprache die Möglichkeit, die Bildungsangebote zu nutzen. Informationen und die Kontaktdaten zur Anmeldung an den Newsletter finden sich auf der Internetpräsenz unter https://ruz-im-naturpark-duemmer.jimdo.com.