Lösungsorientiertes Handeln Seit 40 Jahren bei Präzi-Fördertechnik in Bohmte

Bohmte. Wer vier Jahrzehnte im Unternehmen tätig ist, dem gebührt Dank und Anerkennung. Zum 40-jährigen Dienstjubiläum, das Wilfried Schäfer feierte, gratulierte in Bohmte der Geschäftsführer der Präzi-Fördertechnik GmbH, Bernhard Feikus.

Im Beisein von Geschäftsführer, dem Werksleiter der Präzi-Fördertechnik GmbH und Betriebsrat wurde der Jubilar im Rahmen einer kleinen Feier für die lange Betriebszugehörigkeit geehrt.

Exzellentes Fachwissen

Wilfried Schäfer begann seine Tätigkeit im September 1977 als Schlosser bei der Bohmter Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Dem Geschäftsbereich Biogas/Anlagenbau ist er bis heute treu geblieben. Dabei, so hieß es in der Feierstunde, zeichne er sich durch hohes Engagement, exzellentes Fachwissen und lösungsorientiertes Denken und Handeln aus.

Feikus würdigte das Engagement des Jubilars und dankte im Namen des Unternehmens für die langjährige und erfolgreiche Arbeit. Seinen Dank verband er mit den besten Wünschen für die Zukunft.