Wiedereröffnung Anfang Oktober Dammer Krankenhaus-Kapelle nach Brand restauriert

Freude über die restaurierte Kapelle: Krankenhausseelsorger Josef Peters (von links), Schwester Wendelinis, Schwester Marion, Schwester Parmena, Schwester Franzilde sowie Krankenhaus-Geschäftsführer Ralf Grieshop. Foto: Daniel Meier

Damme. Zwei Monate nach dem Brand in der Kapelle des St.-Elisabeth-Krankenhauses in Damme sind nahezu alle Schäden beseitigt. Anfang Oktober soll die Kapelle wieder in Betrieb genommen werden.