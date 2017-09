Beginn am 1. Oktober um 17 Uhr 17. Hospizkonzert in der Kirche in Lemförde

17. Hospizkonzert in der Kirche in Lemförde MEC öffnen

Die musikalische Leitung des 17. Hospizkonzertes in Lemförde hat Monika Zilke – hier mit Ibrahim Redor, der selbstkomponierte Lieder singen wird. Foto: Wolfgang Zellhorst

Lemförde. Die Besucher des nun schon 17. Hospizkonzerts, das am Sonntag, den 1. Oktober, um 17 Uhr in der Kirche „Zu den heiligen Engeln“ in Lemförde stattfindet, können sich, wie wieder auf zwei besondere Stunden freuen.