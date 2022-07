Die Wucht des Aufpralls reichte, um die Außenwand des Discounters in Bohmte einzudrücken. FOTO: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Parkplatz schnell geleert 94-Jähriger fährt mit Auto in Bohmter Lidl - Filiale vorübergehend geschlossen und | 15.07.2022, 11:53 Uhr | Update vor 8 Min. Von Vincent Buß Karin Kemper | 15.07.2022, 11:53 Uhr | Update vor 8 Min.

Ein 94-jähriger Bohmter ist am Freitagvormittag mit seinem Auto in den Lidl-Markt an der Bohmter Straße gefahren. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.