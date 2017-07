Wiedersehen nach 50 Jahren Die Hunteburger Erfolgsteams von 1965 bis 1970

Hunteburg. Kannst du dich daran noch erinnern? Weißt du noch, wer mit dir in einer Mannschaft spielte? Hast du noch Abläufe einzelner Spielsituationen vor Augen? Die Fragen stehen nicht von ungefähr auf einem Brief, der an fast 40 Adressen ging zu einem nicht alltäglichen Wiedersehen am ersten August-Wochenende in Hunteburg. Vor ziemlich genau 50 Jahren erlebte der Jugendfußball im Hunteburger SV nämlich seine absolute Blütezeit,

Franz-Egon Tombrägel hat diese Ära maßgeblich geprägt. Er war es, der damals als Trainer von zwei Jugendteams „alles machte“, wie sich Friedhelm Nordmann erinnert, der ebenso wie sein älterer Bruder Günter sowie Werner Koch als Mannschaftskapitän an der Seite des Trainers.

Wo sind sie geblieben?

„Wo sind sie geblieben?“, fragten sich Tombrägel und der jüngere Nordmann bei der Idee eines Wiedersehenes der jungen Kicker der Jahre 1965 bis 1979 in zwei Teams 50 Jahre nach den Triumphen in Meisterschaft und Pokal auf Kreisebene. Sie suchten und fanden Adressen, die bis in die Schweiz reichten. Von den 39 Spielern von damals, als der Nachwuchs nur in Knaben/Schüler und Jugend über zwei bzw. drei Jahrgänge aufgeteilt wurde, lebt einer nicht mehr, wenn es zum Wiedersehen am 12. August im Festzelt am Sportplatz kommt. „Viele haben sich seither nicht mehr gesehen“, sind sich Ex-Trainer und Ex-Kapitän sicher, die sich schon jetzt riesig auf die Anekdoten freuen, die bei Kaffee und Kuchen sowie stärkenden Getränken am zweiten August-Samstag im Rahmen der Sportwerbewoche des kleinen HSV ausgetauscht werden.

600 bis 800 Zuschauer

Auch in der Erinnerung an damals 600 bis 800 Zuschauer, die sich bei Spielen der Blau-Weißen in Hußmanns Feld an der Seitenlinie drängten, wo manchmal auch ein Regenschirm oder Gehstock ins Spiel eingriff. Wenig Wunder bei naher Reichweite, denn damals wurde in Hunteburg und woanders noch mit fünf Stürmern (Tombrägel: „wie eine Fritz-Walter-Mannschaft“) gespielt und „die Außen“ entsprechend nah an der Seitenline aktiv waren. Damals, als Fußball das Thema im Ort war, das Team als Clique auftrat mit entsprechender Einstellung und Verlässlichkeit, „weil uns Egon an die Zügel genommen hat“, sagt der jüngere Nordmann schmunzelnd über den Coach, der nicht von ungefähr nahe der Sportanlage sein Zuhause hat.

Mit extremem Gefälle

Gespannt ist der heute 74-Jährige auf seine „Jungs“ von damals mit Erfolgen wie das 4:1 gegen Atlas Delmenhorst im Bezirkspokal der Jugend. Der Gast kam in schicken Trainingsanzügen, die Hunteburger in verschiedenfarbigen Sporthosen und natürlich per Rad zum Platz mit den Schuhen um den Lenker gewickelt. So ging es auch durch den Altkreis – unvergesslich die Seitenwahl bei Spielen in Lintorf mit extremem Gefälle des Platzes, wenn es hieß; „Erst bergrauf oder bergrunter? Und wehe, wenn Hermann Feldscher von der Mittellinie eine „Granate“ ins Tor zimmerte...