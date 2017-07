Nicole Meyer gestaltet mit Büchern Literarisches Upcycling in Brockum

Brockum. Nicole Meyer liebt Bücher. Sie ist nicht nur Vielleserin, sondern umgibt sich auch gerne mit Literatur. Und das nicht nur im Bücherregal. Die Buchhändlerin verwandelt Lektüre in geschmackvolle Dekorationen und Wohnaccessoires.

„Die Spieluhr“ – mit ihrem eleganten grünen Einband fällt die Novelle von Ulrich Tukur auf Nicole Meyers Wohnzimmertisch sofort ins Auge. Auf die Frage, ob der bekannte Schauspieler denn auch gut schreiben könne, winkt die Fachfrau lachend ab: „Ich habe es nicht gelesen, der Band wird nur verarbeitet“. Wer daraus schließt, dass Bücher für die 36-Jährige nur einen Materialwert darstellen, täte ihr Unrecht. Immerhin ist Nicole Meyer die Hälfte ihres Lebens mit Leib und Seele Buchhändlerin. Schon in ihrer Kindheit und Jugend hat sie gern gelesen, aber auch gern gebastelt. Und so war sie mit dabei, als vor etwa zehn Jahren alle Welt zu Weihnachten aus den Seiten alter Gesangbücher kleine Engel faltete.

Das Buch zur Gardine

Doch während es wohl für die meisten bei der Weihnachtsbastelei geblieben sein dürfte, war bei Nicole Meyer, die an ihrem Arbeitsplatz, der Osnabrücker Dom-Buchhandlung, ja gewissermaßen an der Quelle sitzt, das Interesse am literarischen Origami geweckt. Nach den Engeln ging es an die Bascetta-Sterne, die aus jeweils 30 gleich großen, quadratischen Blättern Papier gefaltet werden. Übrig blieben die Einbände der Bücher, die das Papier dafür lieferten – und die gestapelt einen idealen Lampenfuß ergaben. Als sie eine solche Bücherlampe im Kollegenkreis verschenkte, kam diese so gut an, dass auch andere Kollegen nachfragten und zu Multiplikatoren wurden. Inzwischen hat Nicole Meyer unzählige kreative Ideen rund ums Buch entwickelt, ist auf ausgewählten Kunsthandwerkermärkten der Region vertreten und gestaltet jährlich beim Welttag des Buches in der Dom-Buchhandlung ein Schaufenster mit ihren Arbeiten, die dann auch dort zum Verkauf stehen. Ansonsten kann man bei ihr auch individuell bestellen – wenn beispielsweise das die Buch-Deko zur Gardine passen soll.

Nix kommt weg

Zum Basteln hat sie ein eigenes Zimmer in ihrem Haus in Brockum. Dort entwirft sie. Uhren, Lampen, Lampions, grazile Plastiken aus Papier und Draht, Pflanzgefäße, Wand- und Tischdekorationen, Bilder, Masken – es ist erstaunlich, was aus einem Buch so alles werden kann. Wobei Nicole Meyer inzwischen sehr gut weiß, welches Buch sich für was eignet. So seien gebundene Bücher für die gefalteten Lampenfüße besser geeignet als Taschenbücher, die auf Grund ihrer Klebung nicht so gut hielten. Und aus dem guten Einband der Hardcover lasse sich schließlich auch noch Schönes herstellen. Nach dem Motto „Nix kommt weg“ fertigt Nicole Meyer daraus noch dekorative Windlichter.

Spannende Literatur

Als Material dienen ihr ausrangierte Leseexemplare ihrer Buchhandlung, außerdem wird sie auf Flohmärkten und bei Ebay fündig. Dort hat sie neulich einen ganzen Posten Diogenes-Bände erstanden – des schönen Leineneinbandes wegen. Aber auch sonst hält sie viel von dem Schweizer Verlag, bei dem auch ihre Lieblingsautoren Martin Suter, Bernhard Schlink und Ian McEwan erscheinen. Niveauvolle Unterhaltungsliteratur findet sie spannender als TV, wobei sie Letzteres auch sein Gutes habe: „Vor dem Fernseher kann ich herrlich nebenbei Bücherseiten falten.“

Informationen im Internet unter buecherlampe@gmx.de