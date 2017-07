Achtung Schulanfang Tempo-30-Piktogramme an den Bohmter Grundschulen

Bohmte. Zur Sicherheit der Schüler sollen Tempo-30-Piktogramme beitragen, die auf die bestehende zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h auf den Gemeindestraßen an den Schulen in Bohmte, Hunteburg und Herringhausen hinweisen.

Nach den Sommerferien geht es wieder los. Die Schule in Niedersachsen startet in der kommenden Woche. Damit beginnt für viele Erstklässler ein neuer Lebensabschnitt. Dies gilt natürlich auch im Straßenverkehr, wo die Kinder nun täglich ihren Schulweg bewältigen müssen. Hier herrscht vor allem rund um die Schulen vor der ersten Stunde und auch nach Schulschluss ein reges Treiben.

Rücksicht nehmen

Kinder laufen eilig zum Bus, möchten mit dem Fahrrad nach Hause oder werden von den Eltern mit dem Pkw von der Schule abgeholt. Gerade in diesem Durcheinander ist es wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen.

Neben den Spannbändern der Deutschen Verkehrswacht, die wieder auf die Schulanfänger hinweisen, wird mit Tempo-30-Piktogrammen an den Grundschulen in Bohmte, Hunteburg und Herringhausen auf die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hingewiesen.

Appell an Autofahrer

Im Rahmen der Vorort-Besichtigungen richteten der Bohmter Ortsbürgermeister Thomas Rehme und sein Stellvertreter Mathias Westermeyer, Ortsbürgermeister Arnd Sehlmeyer (Herringhausen-Stirpe-Oelingen) sowie der stellvertretende Hunteburger Ortsbürgermeister Martin Schnöckelborg, Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann sowie Kerstin Schubert vom Fachbereich Ordnung der Gemeinde Bohmte den Appell an alle Verkehrssteilnehmer: „Helfen Sie mit, auch durch Ihr Vorbild zur Verkehrssicherheit an den Schulen beizutragen. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Fahren Sie langsam und beachten Sie die Halteverbotszonen an den Schulen, denn Sie versperren sonst den Kindern mit Ihrem Fahrzeug den Blick auf die Fahrbahn. Vielen Dank!“