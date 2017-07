Millioneninvestition Neuer Pflegebereich am Krankenhaus Damme

Neuer Pflegebereich am Krankenhaus Damme MEC öffnen

Der Neubau mit Pflegebereichen am Dammer Krankenhaus St. Elisabeth läuft derzeit. Die Einweihung ist im kommenden Jahr geplant. Foto: Krankenhaus Damme

Damme. Der Neubau mit Pflegebereichen am Dammer Krankenhaus St. Elisabeth nimmt immer mehr Gestalt an. Bereits zum Jahresende wird die Neurologie als erste Station mit 30 Betten in Ein- und Zweibett-Patientenzimmern im dritten Obergeschoss den Betrieb aufnehmen.