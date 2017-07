Ferienspiele und Grillabend Pferde stehen bei Hunteburger Kindern hoch im Kurs

Hunteburg. Das Stichwort „Pferde“ ist im Rahmen der Ferienspiele ein Garant dafür, dass sich Veranstaltungen großer Nachfrage erfreuen. Das erlebten auch die Aktiven des Reit- und Fahrvereins Hunteburg.

Auf dem Gelände an der Reithalle gingen gleich mehrere Angebote mehr oder minder ineinander über. Da war zuerst der Ferienspielnachmittag mit 50 Kindern. Es folgten ein Grillabend, eine Überraschungsparty mit Übernachtung, und die Vorbereitung auf das Turnier am dritten Septemberwochenende darf ebenfalls nicht vergessen werden.

Per Fahrrad hatten die meisten Kinder die Reitanlage des Reit- und Fahrvereins im Hunteburger Sportzentrum angesteuert. So mancher hatte einen Reithelm dabei. Auf acht braven Ponys und einem Pferd, welche von Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt wurden, konnte der Nachwuchs erste Erfahrungen auf dem Pferderücken sammeln. Außerdem boten zwei Fahrer mit ihren Kutschen Touren durch die nähere Umgebung an.

Zweiter Teil der Veranstaltung

Nachdem die erste Gruppe längst wieder zuhause war, gehörte der Abend dann den Vereinsmitgliedern, die sich zum Grillen trafen. Ein besonderes Highlight gab es für die jüngsten Reiter des Vereins: eine Übernachtungsparty. Nachdem sie schon am Nachmittag fleißig die Ponys Runde um Runde geführt und sich am Abend mit Gegrilltem und Salat gestärkt hatten, bauten die Kinder ihre Betten auf der Empore in der Reithalle auf. Ausgiebige Spiele und eine Nachtwanderung ließen sie schließlich ziemlich geschafft auf ihre Nachtlager sinken. Als die Mädchen und Jungen am nächsten Morgen von ihren Eltern in Empfang genommen wurden, musste selbstverständlich sofort vom Erlebten berichtet werden. Den Großen war schnell klar: Das Angebot des Reit- und Fahrvereins hatte viel Spaß gemacht.