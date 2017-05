Wilhelm-Busch-Schule feiert „Bühne frei“ nicht nur für die Hunteburger Trommler

Hunteburg. Der Frühstücksrapp der 2. Klassen der Wilhelm-Busch-Schule in Hunteburg sorgte beim Schulfest in der Sporthalle sofort für gute Laune. Mindestens zwei Erkenntnisse waren damit verbunden: Innerhalb von zwei Schultagen hatten die Kinder mit Begeisterung das Trommelstück einstudiert – und die Großen bekamen eine Ahnung, wohin heimisches Besteck verschwunden sein könnte.

„Bühne frei“, hieß es abwechselnd für Klassen eins bis acht. Eine ziemlich wichtige Rolle bei der Vorbereitung übernahmen Thomas Aldenhoff und Johannes Sahlfeld, Musiklehrer aus Vechta. Der abwechselungsreiche Nachmittag war in drei Teile untergliedert. Und schon nach dem ersten Abschnitt hieß es: „Dank an die beiden Herren, das war Spitze.“

Mit Schuhwechsel

Jede Menge Spaß hatten die Zuschauer an dem, was Kinder beziehungsweise Mitschüler präsentierten. Bevor aber der Zutritt in die Turnhalle erlaubt war, musste ein Schuhwechsel erfolgen. Entweder ging es auf Socken oder barfuß weiter, oder die Gäste streiften die Ersatzschühchen, wie es Gisa Rohlfing, die durch das Programm führte, bezeichnete, über. Ein weiterer wichtiger Hinweis lautete: „Stecken Sie die Schühchen in die Tasche. Sie brauchen sie für den zweiten Aufführungsblock.“

Schließlich war ein Standortwechsel erforderlich, um sich mit selbstgebackenem Kuchen und allerlei Getränken in Aula und Mensa zu stärken. „Fußball macht durstig, Abhilfe lässt sich für kleines Geld, das an den Schulförderverein geht, schaffen“, hieß es nach dem Blick in die Zukunft, auf die Fußballweltmeisterschaft 2018. „Ich bin dabei, let‘s go“. Rhythmus, Bälle und der Jubel „Wir sind die Champions“ rissen die Zuschauer mit.

Wir woll‘n schulfrei

Das gleiche war zuvor der 4. Klasse mit „Let‘s rock“ gelungen. Ob Xylophone, Plastikstäbe, Bass, Schlagzeug oder Keyboard – der Rhythmus passte. Und spätestens als es rappmäßig hieß „Wir woll’n, wir woll’n schulfrei...“, wurde es in der Halle laut.

Es ging aber auch deutlich leiser. So hatten die grauen Herren, aus dem Klassiker „Momo“ von Michael Ende bekannt, genauso ihren Auftritt wie Momo mit der Schildkröte oder der Straßenfeger. Die Sache mit dem Sparen von Zeit wurde kurzerhand mit einer kleinen Umfrage verbunden, wofür sich die Kinder Zeit wünschten. Eine elegante Überleitung lautete danach: „Jetzt wollen wir der nächsten Gruppe Zeit schenken...“

Möglichkeiten

Beim Frühstücksrapp der 2. Klasse lautete die Aufforderung „ Piep, piep, piep, guten Appetit. “ Die einen schlugen voller Begeisterung den Rhythmus, die anderen hörten fasziniert zu.“Und spätestens als die Sambaklänge, für die gleich zwei Gruppen, nämlich die Klassen 5 und 6 und die Klassen 7 und 8, sorgten, erklangen (einschließlich Vortrommler), ahnte so mancher im Publikum, welche Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Rhythmusgeräten liegen – vor allem wenn Profis das Einstudieren mit den Klassen übernehmen.

Aber beim Schulfest in Hunteburg gehörte noch mehr zu dem Motto „Bühne frei“. Die Vogelhochzeit, die die Erstklässler präsentierten, beeindruckte ebenso wie Akrobatik (einmal unter dem Stichwort „Fluch der Karibik“), ein Sketch, ein kleines Theaterstück „Lust auf Sommerferien“ oder die grauen Herren und das dazugehörige Verteilen von Zeitblumen.!