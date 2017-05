Im Oktober 2017 nach Bolbec Bürger aus dem Altkreis Wittlage besuchen Partnerstadt

Altkreis Wittlage. In Verbindung mit der Partnerschaft zur französischen Stadt Bolbec wird der Altkreis Wittlage in diesem Jahr vom 11. bis 15. Oktober 2017 zu einem Gastbesuch nach Frankreich fahren.

Diese seit langem wechselseitig stattfindenden Besuche in den Herbstferien haben nunmehr eine fast 50-jährige Tradition und sind generationsübergreifend beliebt.

Die Teilnehmer werden in Gastfamilien untergebracht und für dieses verlängerte Wochenende in das Familienleben integriert. Tagesprogramme mit Ausflügen, Besichtigungen und sportliche Vergleichswettkämpfen sowie abendliche Veranstaltungen verbinden Deutsche und Franzosen immer wieder in gemeinsamen Aktionen. So wird das Zusammenwachsen gefördert.

Jedes Jahr werden so bestehende Freundschaften erneuert und neue Freundschaften können entstehen. Ehelichen Verbindungen sind aus der Partnerschaft zwischen Bolbec und dem Altkreis Wittlage auch schon hervorgegangen.

Sprachkenntnisse keine Voraussetzung

Französischkenntnisse sind zwar hilfreich, aber keine Teilnahmevoraussetzung. Sprachbarrieren werden gerne mit multimedialen oder pantomimischen Hilfsmitteln überwunden. Es wird auf Seiten der französischen Gastgeber zum Teil deutsch und englisch gesprochen.

Alle Teilnehmer aus dem Altkreis Wittlage fahren gemeinsam per Reisebus nach Frankreich. Für diese Busfahrt entstehen Kosten von 60 Euro pro Schüler/Student/Jugendlichem beziehungsweise 80 Euro (Nicht-Mitglieder 90 Euro) pro Erwachsenem. Die weiteren Programmpunkte sind kostenfrei.

Bolbec ist wie auch der Altkreis Wittlage sehr sport-, musik- und kulturorientiert. Daraus ergibt sich immer wieder eine gute Basis, um leichter Kontakt zueinander knüpfen zu können.

Der Verein Partnerschaft Bolbec-Wittlage ruft alle interessierten Jugendlichen ab etwa 13 Jahren und Erwachsenen ohne Altersbegrenzung zur Mitfahrt auf. Die Teilnahme ist eine Chance, sich als Botschafter für sein Interessengebiet in einem anderen Land zu verstehen, vor Ort eigene Erfahrungen zu Gemeinsamkeiten und Unterschieden zu sammeln und internationale Kontakte zu knüpfen, heißt es in der Einladung.

Anmeldung

Rückfragen/Anmeldungen (Anmeldeschluss: 16. Juni 2017): Britta Bauder, Geschäftsführerin, Telefon 05473/9594340, Stéphanie Jeanne-Djekić, 1. Vorsitzende und Ansprechpartnerin Schüleraustausch, Telefon 05472/4737.

Anmeldeformulare können auch von der Homepage www.partnerschaft-bolbec-wittlage.de heruntergeladen werden.

Mehr über den Partnerschaftsverein: www.partnerschaft-bolbec-wittlage.de und über Bolbec: www.ville-bolbec.fr.