Einbruch in Getränkehaus Diebe entwenden in Bohmte Zigaretten und Gutscheine

Bohmte. Einbrecher waren am Himmelfahrtswochenende in Bohmte unterwegs.

In der Nacht zu Freitag gegen 1.28 Uhr gelangten unbekannte Täter in das Getränkehaus an der Osnabrücker Straße in Bohmte und entwendeten diverse Zigaretten und Gutscheine. Sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei in Bohmte, 05471/9710, entgegen.