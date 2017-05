Selig und Hi! Spencer Headliner beim HOA Hunteburger Open Air 2017: die besten Bilder

Traditionell treffen sich am Mittwoch vor Himmelfahrt Rock-Liebhaber aus der Region zum gemeinsamen Feiern beim Hunteburg Open Air. Foto: André Havergo

Bohmte. Bereits zum 23. Mal findet auf dem Hunteburger Festplatz das Rock-Festival „Hunteburg Open Air“ statt. Traditionell treffen sich am Mittwoch vor Himmelfahrt Rock-Liebhaber aus der Region zum gemeinsamen Feiern. Headliner sind in diesem Jahr die Hamburger Band Selig und die Lokalmatadoren Hi! Spencer. Hier finden Sie die besten Bilder.