Wassersparen ist keine gute Idee Braune Stellen im Rasen sind die Eintrittspforte für Moos

Bohmte. Wer kennt nicht den Spruch „Ohne Moos nichts los“? Gartenbesitzer zucken bei diesen Worten schon einmal zusammen – jedenfalls diejenigen, die Jahr für Jahr den Kampf mit dem Moos im Rasen aufnehmen. Und trotz vielfältiger Bemühungen nur allzu oft unterliegen.

So mancher Rasen, der aus einiger Entfernung schön grün aussieht, entpuppt sich bei näherer Betrachtung sehr wohl als von Moos bewohnt. Das Rasenmoos mit dem Namen Sparriger Runzelbruder (Rhytidiadelphus squarrosus) macht Millionen Hausbesitzern das Leben schwer. Die Gründe für sein Auftreten sind immer dieselben: Fehler bei der Rasenpflege oder Rasenanlage – oft aber auch beides.

Anspruch des Besitzers

Ronald Fortmann, seines Zeichens Gartenbauingenieur und Inhaber eines Gärtnereibetriebs in Bohmte, sagt: „Wie der Rasen aussieht, hat immer auch mit dem Anspruch des Besitzers zu tun.“ Der eine toleriert Wildkräuter, der andere eher nicht. Wer allerdings im Sommer auf das Wässern verzichtet, dürfe sich nicht wundern, wenn das Moos bestens gedeiht. Fortmann: „Die bei Wassermangel bald auftretenden braunen Stellen sind die Eintrittspforten für Moos und Unkraut.“ Das wiederum hat eine höchst simple Erklärung: Moos besiedelt freie Stellen einfach schneller als Gras. Die Rede vom „englischen Rasen“ sei nicht nur so dahergesagt: In England regnet es ständig, und das bekommt dem Rasen ausgesprochen gut. Fortmann: „Die Überlegung: „Ich spare Wasser“ ist keine gute Idee.

Vorarbeiten wichtig

Wie aber sieht es aus, wenn Rasen neu angelegt werden soll. Der Experte: „Der Boden muss richtig vorbereitet werden. Das gilt genauso, wenn Rollrasen zum Einsatz kommt. Eine Bodenuntersuchung hilft im Vorfeld.“ Schließlich lassen sich weder der ph-Wert noch die Menge der Nährstoffe, die vorhanden sind, „einfach so“ erkennen. Und es geht weiter: Wer sich für eine schnellwüchsige Rasenmischung entscheidet, könnte schon den ersten Fehler gemacht haben.

Fortmann: „Entscheidend ist, dass die Grasnarbe ordentlich schließt.“ Hinzu kommt der richtige Zeitpunkt für die Aussaat. Wer hier zu zeitig an den Start geht, muss mit Frösten rechnen. Der Experte: „Empfindliche Gräser der Mischung können dann wegfrieren. Man muss abwarten können.“

Aktives Bodenleben

Für saisongerechtes Wachstum, das dem Moos keine Chance lässt, bedarf es eines aktiven Bodenlebens. Als Aktivator könne beispielsweise Gesteinsmehl dienen. So oder so gilt: Wer an eine Neuanlage der Rasenfläche denkt, müsse das Projekt grundlegend angehen: Der Boden muss leben. Wo der Boden bereits verdichtet ist, Staunässe Schwierigkeiten bereitet und schließlich noch Nährstoffmangel hinzukommt, nutzt es wenig, „einfach Gras einzusäen“. Dann tauchten die Probleme, die eigentlich ausgeräumt werden sollten, schnell von Neuem auf.

Ergänzend fügt Fortmann hinzu: „Normalerweise kann eine Rasenfläche Jahrzehnte lang bleiben.“ Wichtig sind aber auch eine Reihe von Pflegemaßnamen. Regelmäßiges und nicht zu tiefes Mähen gehört dazu. „Ich empfehle eine Höhe von 5 Zentimetern“, sagt der Bohmter. Angesagt ist ein etwa wöchentlicher Turnus – entsprechend der Vegetationsperiode. Fortmann ergänzt: „Helfen kann auch das Besanden. Wer das regelmäßig macht, hilft, die Bodenstruktur zu verbessern.“

Regelmäßig nachkalken

Wo der Rasen von Moos unterwandert ist, spricht das für einen zu niedrigen ph-Wert. Fortmann sagt: „Im Garten muss jedes Jahr nachgekalkt werden – am besten direkt im März zu Beginn der Vegetationsperiode. Es geht aber auch noch später.“ Wichtig sei aber, dass der Kalk eingewaschen werde, damit das Bodenleben aktiv werden kann. Dabei helfen organische Dünger besonders gut. Und wieder gilt: Die Verfügbarkeit von Nährstoffen ist immer mit Wasser verbunden. Und noch etwas darf nicht unterschätzt werden: Wer mithilfe von Streuwagen düngt oder kalkt, sorgt für erkennbar bessere Resultate.

Auf einem verdichteten Boden gedeiht Moos besonders gut, weil die Pflanzen nicht atmen können. Das Fazit: „Vertikutieren muss man auf jeden Fall einmal.“ Dabei werden Moos und Rasenfilz entfernt. Gleichzeitig wird die Grasnarbe wieder besser mit Sauerstoff versorgt.

Stabilität und Winterhärte

Und ganz ohne Pflege sollte der Rasen auch zum Winter, wenn nicht mehr gemäht werden muss, nicht bleiben. Eine kalibetonte Düngung ist von Nutzen. Fortmann erinnert sich: „In der Berufsschule habe ich noch gelernt, dass Kali das Licht des Gärtners im Winter ist.“ Das Mineral sorgt für Stabilität des Rasens und für Winterhärte. Allerdings ist Rasen im Schatten von Bäume ein weiteres Problemfeld. Hinzu kommt, dass möglichst kein Laub auf den Flächen liegenbleiben sollte. Ansonsten sind die nächsten braunen Stellen absehbar...