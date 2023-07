Der Rettungsdienst und die Polizei wurden zu dem Auffahrunfall auf der Leverner Straße gerufen. Foto: Heinz-Jürgen Reiß up-down up-down Auffahrunfall auf der Leverner Straße 87-Jährige bei Unfall in Bohmte schwer verletzt Von Heinz-Jürgen Reiß | 22.07.2023, 13:49 Uhr

Bei einem Unfall auf der Leverner Straße in Bohmte ist am Samstagmittag eine Seniorin schwer verletzt worden. Sie musste mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Ostercappeln gebracht werden.