Der Hügel mit Rohrdurchgang soll die Basis für das grüne Klassenzimmer auf dem Schulhof in Herringhausen bilden. Foto: Karin Kemper
72-Stunden-Aktion läuft Diese Aufgabe muss die Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen erfüllen
11.05.2023

Es ist wieder so weit. Bis Sonntag, 18 Uhr, engagiert sich die Landjugendgruppe Stirpe-Oelingen-Herringhausen 72 Stunden lang für ein Projekt in ihrer Ortschaft. Was auf die motivierten Helfer zukommt, haben sie erst mit dem Startshuss am Donnerstagabend erfahren.