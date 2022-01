Bohmte. Ein Unfall auf der Bremer Straße in Bohmte hat am Montagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen geführt.

Gegen 15.50 Uhr war eine 28-jährige BMW-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug im Shared-Space-Bereich kurz vor der Einmündung der Straße Am Schwakenhofe am rechten Fahrbahnrand gegen eine Laterne gefahren. Glücklicherweise, so die Polizei, wurde dabei niemand verletzt. Der alarmierte Rettungswagen wurde nicht benötigt.

Allerdings ließ sich der beschädigte BMW nicht mehr bewegen. So musste der Verkehr bis zum Eintreffen des Abschleppunternehmens wechselweise an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Dies führte zu einigen Behinderungen.