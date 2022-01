Blick zurück auf das Spiel der Vorrunde: So wollen sich Venne und Hunteburg möglichst bald wieder gegenüber stehen. (Archivfoto)

Heinz-Jürgen Reiß

Bad Essen. Zehn Spiele, zehn Siege – alle daheim: Der TSV Venne hat in der Hinrunde die Fußball-Kreisliga dominiert. Nun beginnt beim Spitzenreiter die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Was hat sich beim TSV und den anderen Wittlager Teams getan?

Am 12. März, also in knapp zwei Monaten, erfolgt der Wiederanpfiff für die Fußballteams in der Kreisliga. "Wir hoffen darauf, dass auch die Rückrunde gespielt werden darf", sagt Vennes Trainer Nico Fehlhauer. Die Winterpause ist aber schon