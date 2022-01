Auf diesem Areal am Mittellandkanal entsteht der neue Hafen.

Martin Nobbe

Bohmte. In Bohmte bricht eine neue Hafen-Ära an. Sämtliche alten Gebäude und Fundamente sowie Befestigungen sind mittlerweile entfernt worden, so dass mit der Neugestaltung der Flächen, Zufahrtstraßen und der Anbindung an die Bundesstraße 51 begonnen werden kann.

Der bislang milde Winter könnte da noch eine wichtige Unterstützung für den Hafen-Zeitplan werden. Im Juli des vergangenen Jahres hatten die Abrissarbeiten auf dem insgesamt rund 37.000 Quadratmeter umfassenden Hafengelände in Stirpe-O