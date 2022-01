Bohmtes Coach Ludger Emke lobt den Trainingseinsatz seiner Spieler. (Archivfoto)

Stefan Gelhot

Bohmte . Am Wochenende wird in den höherklassigen Handballigen der Spielbetrieb wieder aufgenommen: Vom TV Bohmte sind die Herren in der Landesliga sowie die Damen in der Landesklasse am Start.

Im Blickpunkt am Samstag steht bei den Damen das Spitzenspiel zwischen dem TV Georgsmarienhütte und dem TV Bohmte. In der Landesliga peilen die Bohmter Herren bei der HSG Teuto-Handball einen Sieg an.Herren-Landesliga HSG Teuto-Handball – T