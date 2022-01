Zwischen Sonnenfeld und der Eschstraße soll in Bohmte ein rund ein Hektar großes Baugebiet entstehen. Der Name: Mühlenesch.

Karin Kemper

Bohmte. "Die Baureife des rund einen Hektar großen Gebietes Mühlenesch in Bohmte könnte Mitte 2023 gegeben sein", sagt Erster Gemeinderat Lutz Birkemeyer.

Wo befindet sich die Fläche, auf der gleichermaßen Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser entstehen sollen? Das Gelände des Baugebiets mit dem Namen "Mühlenesch" grenzt an die Straße Hinterfelde an und schließt sich an das Baugebiet Sonnenfel